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'प्रभाव कानून से ऊपर नहीं': राष्ट्रपति का वीडियो शेयर कर तुकाराम ने सेलिब्रिटीज को चेताया, ऐसा क्यों बोले?

Wed, 23 Sep 2026 07:35 PM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 23 Sep 2026 07:35 PM IST
सार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म सितारों से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह उत्पादों का प्रचार नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने राष्ट्रपति का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कहा कि प्रभाव का मतलब छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि कलाकारों को अपने प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने और क्या-क्या कहा? जानिए...
 

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तुकाराम मुंढे, आयुक्त, महाराष्ट्र एफडीए - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे ने सेलिब्रिटी विज्ञापनों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसी कलाकार का प्रभाव उसे कानून से छूट नहीं देता। मुंढे ने साफ कहा कि कलाकारों को भी कानून का सम्मान करना चाहिए और किसी उत्पाद, व्यवहार या आदत का प्रचार करते समय अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
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उन्होंने अपने बयान में कहा, 'प्रभाव का मतलब छूट नहीं है। यानी किसी का प्रभाव उसे कानून से सुरक्षा नहीं देता।' मुंढे के मुताबिक, जब किसी खाद्य उत्पाद के प्रचार की बात आती है तो लोक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे विज्ञापनों को लेकर कलाकारों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनसे व्यापक जनहित में चिंता पैदा हुई है।
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मुंढे ने कानून और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा?
मुंढे ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रभाव का इस्तेमाल ऐसी चीजों को बढ़ावा देने का लाइसेंस नहीं बन सकता, जो लोक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। उन्होंने लिखा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उनके मुताबिक, किसी व्यावसायिक हित को लोक स्वास्थ्य से ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
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मुंढे का यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, खासकर स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े करने वाले उत्पादों के विज्ञापन, चर्चा में हैं। महाराष्ट्र एफडीए ने अगस्त में अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन से जुड़े मामले में नोटिस जारी किए थे। एफडीए ने इस विज्ञापन को विमल पान मसाला के सरोगेट प्रमोशन से जोड़ा था।

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मुंढे ने साझा किया राष्ट्रपति मुर्मू का वीडियो
अपने पोस्ट के साथ मुंढे ने राष्ट्रपति के वीडियो को भी साझा किया। दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म कलाकारों से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह उत्पादों का प्रचार नहीं करने की अपील की थी। गुजरात के एकता नगर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि लोकप्रिय फिल्म कलाकारों में देश के लोगों, खासकर युवाओं को प्रभावित करने की बड़ी क्षमता होती है। उनके मुताबिक, सफल कलाकार जब अनुशासित जीवनशैली के फायदे बताते हैं तो लाखों बच्चे और युवा उनका अनुसरण करते हैं।

राष्ट्रपति ने इसी संदर्भ में कलाकारों से ऐसे उत्पादों का प्रचार नहीं करने को कहा, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हों। उन्होंने कहा कि असली स्टार वही है जो रोशनी फैलाता है, अंधेरा नहीं। राष्ट्रपति के इस संदेश का वीडियो बुधवार को महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया।
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