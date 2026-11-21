{"_id":"6b016fcd57a700b30e08ec5a","slug":"video-himachal-13th-assembly-session-concludes-successfully-13-bills-passed-80-percent-productivity-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला: विधानसभा का 13वां सत्र संपन्न, 13 विधेयक हुए पारित, सरकार ने 366 प्रश्नों के उत्तर दिए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धर्मशाला: विधानसभा का 13वां सत्र संपन्न, 13 विधेयक हुए पारित, सरकार ने 366 प्रश्नों के उत्तर दिए
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 13वां सत्र शनिवार को तपोवन में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चौदहवीं विधानसभा का यह सत्र अपेक्षा के अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ। यह सत्र 16 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबरतक चला। इस दौरान कुल छह बैठकों का आयोजन किया गया। सत्र की कार्रवाई लगभग 24 घंटे तक चली, जिससे सत्र की उत्पादकता 80 फीसदी रही। सत्र के पहले दिन विधायक दिवंगत नंद लाल और पूर्व विधायक एवं मंत्री दिवंगत मेजर विजय सिंह मनकोटिया को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार ने कुल 366 प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाए, जिनमें 242 तारांकित और 124 अतारांकित थे। 19 नवंबर, 2026 का दिन गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित था। नियम 101 के तहत 3 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए, पर समय के अभाव में उन पर चर्चा नहीं हो सकी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।