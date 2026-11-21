क्रिकेट के बाद राजनीति की पिच पर उतरेंगे युजवेंद्र चहल: भाजपा का थामा दामन, पार्टी ने दी विशेष जिम्मेदारी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 21 Nov 2026 10:02 PM IST
सार
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। इससे पहले चहल ने ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य से मुलाकात की थी।
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विस्तार
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें बीजेपी के ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ओबीसी मोर्चा में कई नियुक्तियों के साथ चहल को भी यह जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के इस फैसले के बाद क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की राजनीतिक पारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक, चहल इससे पहले बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य से मुलाकात कर चुके थे। इसके बाद अब उन्हें मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।
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कैसा रहा चहल का क्रिकेट करियर?
युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट के अनुभवी लेग स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने साल 2016 में भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी फिरकी के दम पर क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई। चहल ने भारत के लिए 72 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 121 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 80 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उनके नाम 96 विकेट दर्ज हैं।
चहल के करियर के यादगार प्रदर्शनों में साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में खेला गया टी20 मुकाबला शामिल है। इस मैच में उन्होंने महज 25 रन देकर छह विकेट झटके थे। इसके साथ ही वह पुरुष टी20 क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे। साल 2019 में खेले गए वनडे विश्व कप में भी चहल भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने टूर्नामेंट के 8 मुकाबलों में 12 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा वह 2024 में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे।
युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट के अनुभवी लेग स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने साल 2016 में भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी फिरकी के दम पर क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई। चहल ने भारत के लिए 72 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 121 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 80 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उनके नाम 96 विकेट दर्ज हैं।
चहल के करियर के यादगार प्रदर्शनों में साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में खेला गया टी20 मुकाबला शामिल है। इस मैच में उन्होंने महज 25 रन देकर छह विकेट झटके थे। इसके साथ ही वह पुरुष टी20 क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे। साल 2019 में खेले गए वनडे विश्व कप में भी चहल भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने टूर्नामेंट के 8 मुकाबलों में 12 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा वह 2024 में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे।
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आईपीएल में भी चहल के नाम बड़ा रिकॉर्ड
आईपीएल में युजवेंद्र चहल मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की ओर से खेल चुके हैं। आईपीएल में भी उनकी गेंदबाजी का शानदार रिकॉर्ड रहा है। साल 2023 में चहल ने वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अगले साल यानी 2024 में वह आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उस समय वह राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे।
अक्तूबर 2026 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिया संन्यास
युजवेंद्र चहल ने अक्तूबर 2026 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान किया था। उन्होंने अपने करियर में 49 फर्स्ट क्लास मैच खेले और इस दौरान 148 विकेट हासिल किए। हालांकि, संन्यास की घोषणा करते समय चहल ने साफ किया था कि उनकी वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद अभी बरकरार है।
आईपीएल में युजवेंद्र चहल मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की ओर से खेल चुके हैं। आईपीएल में भी उनकी गेंदबाजी का शानदार रिकॉर्ड रहा है। साल 2023 में चहल ने वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अगले साल यानी 2024 में वह आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उस समय वह राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे।
अक्तूबर 2026 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिया संन्यास
युजवेंद्र चहल ने अक्तूबर 2026 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान किया था। उन्होंने अपने करियर में 49 फर्स्ट क्लास मैच खेले और इस दौरान 148 विकेट हासिल किए। हालांकि, संन्यास की घोषणा करते समय चहल ने साफ किया था कि उनकी वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद अभी बरकरार है।