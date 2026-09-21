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धर्मशाला कॉलेज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम शुरू, उदय भानु चिब की मौजूदगी में छात्रों से संवाद
राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के ऑडिटोरियम में सोमवार दोपहर ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का आगाज हुआ। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर कॉलेज सभागार में विद्यार्थियों और युवाओं में उत्साह देखने को मिला।
युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों से सीधे संवाद करना और उनकी समस्याओं तथा चिंताओं को समझना बताया गया है। कार्यक्रम में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को प्रमुखता दी जा रही है।
आयोजकों के अनुसार, ‘छात्रों की गूंज’ के जरिए विद्यार्थियों को अपनी बात रखने का मंच देने और उनके सामने आने वाली जमीनी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर छात्रों की राय इस संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कार्यक्रम के दौरान राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला का ऑडिटोरियम विद्यार्थियों से भरा नजर आया। बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में पहुंचे और संवाद में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पुनीत मल्ली, संजीव गांधी और दिनेश शर्मा सहित युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद और उनके मुद्दों पर चर्चा का सिलसिला जारी रहा।
‘छात्रों की गूंज’ युवा कांग्रेस की व्यापक छात्र संवाद पहल का हिस्सा है। इस अभियान के तहत देश के अलग-अलग स्थानों पर विद्यार्थियों और युवाओं से शिक्षा, रोजगार तथा अन्य छात्र मुद्दों पर संवाद किए जा रहे हैं।
धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विद्यार्थी किन स्थानीय समस्याओं और मांगों को सामने रखते हैं और संवाद के दौरान किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है।
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