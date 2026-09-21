एशियन गेम्स में सुचिका तरियाल के साथ हुई बेईमानी?: बराबरी का रहा मुकाबला, फिर क्यों फाइनल की रेस से हुईं बाहर?

सेमीफाइनल की शुरुआत में सुचिका ने आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने घुटने से कई वार किए और तेओ को लगातार क्लिंच में रखकर मुकाबले पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की। पहले राउंड के करीब दो मिनट बाद सुचिका ने सिंगापुर की खिलाड़ी को जमीन पर गिराया और कई मुक्के लगाए। तेओ के दोबारा खड़े होने के बाद भी भारतीय खिलाड़ी ने कॉम्बिनेशन पंच जारी रखे। राउंड खत्म होने का हूटर बजने के बाद भी दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे पर वार करती रहीं। स्थिति को संभालने के लिए रेफरी को दोनों को अलग करना पड़ा।दूसरे राउंड में सुचिका ने अपनी रणनीति बदली और तेओ की पहुंच से दूर रहने की कोशिश की। उनके कोच लगातार उन्हें करीब जाकर क्लिंच करने के लिए कह रहे थे। राउंड की शुरुआत में तेओ ने दबदबा बनाया और सुचिका को सबमिशन कर दिया। हालांकि, भारतीय खिलाड़ी ने जल्द वापसी की और तेओ के ऊपर पहुंच गईं। इसके बाद सिंगापुर की खिलाड़ी ने एक बार फिर सुचिका को सबमिट किया। राउंड के आखिरी हिस्से में सुचिका सबमिशन से बाहर निकलने में सफल रहीं और उन्होंने तेओ को भी सबमिट कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने मुकाबला अपने नाम कर लिया है, लेकिन निर्णायक नतीजे के लिए फैसला बाकी था। जज किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए और मुकाबला तीसरे और आखिरी राउंड तक पहुंच गया।