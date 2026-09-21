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ममता बनर्जी: चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Mon, 21 Sep 2026 12:30 PM IST
नितिन गौतम पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 PM IST
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Supreme court agrees urgent listing of Mamata Banerjee plea challenging EC decision to freeze party name symbo
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। इस याचिका में तृणमूल कांग्रेस का नाम और पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने तुरंत सुनवाई की मांग की थी।
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सिब्बल ने कहा, 'वे एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और नोटिफिकेशन के बीच में ही वे चुनाव चिह्न को फ्रीज कर देते हैं। यह क्या हो रहा है? हम चाहते हैं कि इस मामले को तुरंत सूचीबद्ध किया जाए।'
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