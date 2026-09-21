अमीषा पटेल: ‘पीआर के भरोसे नहीं चलती’, आस्क मी सेशन में अभिनेत्री ने दिए विवादित जवाब; बॉलीवुड पर भी कसा तंज

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हाल ही में एक्ट्रेस ने एक्स हैंडल पर आस्क मी सेशन किया। इस दौरान उन्होंने फैन के कई सवालों का जवाब दिया। आइए जानते हैं कि अमीषा ने क्या कहा। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर वहां अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी अपडेट भी फैंस को देती रहती हैं।

कौन सी है अमीषा की पसंदीदा फिल्म?

आस्क मी सेशन के दौरान एक फैन ने अभिनेत्री से सवाल किया कि 'गदर' और 'कहो ना प्यार है' के अलावा आपकी कौन सी फिल्में हैं, जो आपके दिल के बेहद करीब हैं? इसके जवाब में अमीषा ने बताया, 'हमराज'।

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किन फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं अमीषा?

इसके अलावा एक फैन ने सवाल किया कि आपका आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? क्या आप वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करने की इच्छुक हैं? इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जिनके लिए रिलीज के पहले दिन से ही 'एक के साथ एक फ्री' या 99 रुपये की टिकट जैसे ऑफर देने पड़ें।'



इसके आगे अमीषा ने लिखा, 'इसके बजाय मैं कुछ वर्षों में एक बार ऐसी बड़ी हिट फिल्म बनाना पसंद करूंगी, जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दे। इसके बाद घटिया और सिर्फ खाली जगह भरने वाली फिल्में करने से बेहतर है इंतजार करना। बहुत जल्द वह समय भी आएगा, जब मैं बॉक्स ऑफिस पर फिर से बड़ा धमाका करूंगा।'

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'कहो ना प्यार है' को लेकर कही ये बात

एक फैन ने अभिनेत्री से सवाल किया कि क्या यह सच है कि ऋतिक की 'वॉर 1' और 'वॉर 2' के कुल फुटफॉल्स (टिकट खरीदने वाले दर्शकों की संख्या) उतने ही हैं जितने आपकी और उनकी फिल्म 'कहो ना प्यार है' के थे?



इसके जवाब में अभिनेत्री ने कहा, ''कहो ना... प्यार है' के फुटफॉल्स न सिर्फ 'वॉर 1' और 'वॉर 2' के कुल फुटफॉल्स के बराबर हैं, बल्कि असल में उनसे ज्यादा हैं। उस समय हमारे पास बहुत कम स्क्रीन्स थीं, फिर भी फुटफॉल्स उनके बराबर रहे। सोचिए अगर 'कहो ना प्यार है' के पास 3000 और स्क्रीन होती तो क्या होता? सौभाग्य है कि एक बार नहीं, बल्कि कई बार इतिहास रचने का मौका मिला।'

क्या अमीषा ने कसा बॉलीवुड पर तंज?

आस्क मी सेशन के दौरान एक फैन ने सवाल किया कि मैम, आप उन कई स्टार्स के बारे में क्या सोचती हैं जो अपनी शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर के खर्च पर अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले जाते हैं? क्या ऐसा करना सही है?



इस पर अभिनेत्री ने कहा, 'कई एक्ट्रेस अपने स्टारडम को मानने से इनकार करती हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान उनकी टीम का खर्च, जो प्रोड्यूसर उठाते हैं वह फिल्म के पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा होता है। उम्मीद है कि अपनी आम जिंदगी में भी उनके साथ ऐसी ही टीम होगी, भले ही उसका खर्च उठाने के लिए कोई प्रोड्यूसर न हो।'

पीआर को लेकर क्या बोलीं अमीषा?

एक शख्स ने अमीषा से सवाल किया कि आप पूरे साल दुनिया भर में शो और कार्यक्रमों के लिए यात्रा करती रहती हैं। आप अपने व्यस्त कामकाजी जीवन को मैनेज कैसे करती हैं?



इस पर अभिनेत्री ने जवाब दिया कि इस इंडस्ट्री में 26 साल से ज्यादा हो गए हैं और मैं साल में लगभग 300 दिन काम में बिजी रहती हूं। यह सब आप लोगों के प्यार, भगवान के आशीर्वाद और मेरे काम की वजह से है। दिखावटी पीआर मशीनरी के जरिए खुद को नंबर 1 या नंबर 5 साबित करने की कोशिश करने के बजाय, असल और विनम्र बने रहना ही बेहतर है।'