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लखीमपुर खीरी में बड़ी वारदात: चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में चली गोलियां, शिक्षिका समेत दो की मौत, सहमे बच्चे

Mon, 21 Sep 2026 12:16 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 21 Sep 2026 12:16 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रेन अकडेमी स्कूल में सोमवार सुबह गोलियां चलने से दहशत फैल गई। गोली लगने से एक युवक और महिला शिक्षक की मौत हो गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।  

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Two people killed by gunfire at a school in Lakhimpur Kheri
स्कूल में पहुंचे पुलिस अधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह चिल्ड्रेन अकडेमी स्कूल में बड़ी घटना घटित हुई, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। स्कूल में सुबह करीब साढ़े 11 बजे गोलियां चली, जिससे एक महिला शिक्षक और युवक की मौत हो गई है। गोलीकांड से स्कूल में चीख-पुकार मच गई। मासूम बच्चे सहम गए।  

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स्कूल के बाहर जुटी लोगों की भीड़ 
सूचना मिलते ही अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। अभिभावक भी पहुंच गए। शहर कोतवाल राजेश सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर जांच की जा रही है। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग भी मौके पर पहुंच गई हैं। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। 
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स्कूल की पहली मंजिल पर हुई वारदात 
वारदात स्कूल की पहली मंजिल पर हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शहर कोतवाली के नौरंगाबाद निवासी सऊद अंसारी स्कूल में घुसा था। उसने पहली मंजिल पर जाकर शिक्षिका निशात फातिमा को तमंचे से गोली मार दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
 
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प्रेम प्रसंग में वारदात होने का शक
निशात फातिमा हिदायत नगर की रहने वाली थी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। दोनों के मोहल्ले आसपास है। फिलहाल पुलिस अधिकारी स्कूल स्टाफ से पूछताछ कर रहे हैं। घटना के बाद सभी बच्चों को घर भेज दिया गया है।
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