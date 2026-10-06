{"_id":"6ac4a4d692403165a6085cdf","slug":"video-chamba-under-19-sports-competition-athlete-seema-motivates-players-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में अंडर-19 खिलाड़ियों को उड़नपरी सीमा ने दिया जीत का मंत्र, बोलीं- लक्ष्य तय कर लगातार करें मेहनत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकीं उड़नपरी सीमा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में पहुंचीं सीमा ने मैदान में मौजूद युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें खेल के साथ पढ़ाई पर भी बराबर ध्यान देने का संदेश दिया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा और रुचि को पहचानकर एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए। लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और मेहनत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। मुख्यातिथि सीमा ने कहा कि खेल केवल शरीर को मजबूत बनाने तक सीमित नहीं है। खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। मैदान में मिलने वाली जीत और हार दोनों ही खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को केवल जीत के दबाव के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि प्रत्येक मुकाबले से कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यही सीख आगे की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन का आधार बनती है। सीमा ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ इन प्रतिभाओं को सही मंच, बेहतर मार्गदर्शन और अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देने की है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपनी रुचि और क्षमता को समझकर उसी दिशा में पूरी लगन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास और निरंतर प्रयास करने वाले खिलाड़ी भविष्य में ऊंचे मुकाम हासिल कर सकते हैं। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अलग-अलग मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विजेता टीमों को मुख्यातिथि सीमा ने पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। आयोजकों ने भी मुख्यातिथि सीमा का स्वागत किया और प्रतियोगिता में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनका आभार जताया। प्रतियोगिता में खिलाड़ी, प्रशिक्षक, आयोजक और अन्य लोग मौजूद रहे।

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