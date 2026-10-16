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चंबा नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहने का दावा, विधायक नीरज बोले- मतभेद जल्द सुलझेंगे
नगर परिषद चंबा में एक पार्षद के कांग्रेस छोड़ने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम के बीच विधायक नीरज ने दावा किया है कि नगर परिषद पर कांग्रेस का नियंत्रण बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास पर्याप्त समर्थन है और संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों को जल्द सुलझा लिया जाएगा।
पत्रकार वार्ता में विधायक नीरज ने कहा कि एक पार्षद के कांग्रेस छोड़ने से नगर परिषद में पार्टी की स्थिति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार, कांग्रेस का पलड़ा अब भी भारी है और पार्टी परिषद में अपना नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे।
विधायक ने कहा कि संगठन के भीतर किसी भी तरह के मतभेदों को बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व इस दिशा में प्रयास कर रहा है, ताकि संगठन की एकजुटता बनी रहे और नगर परिषद का कामकाज प्रभावित न हो।
उधर, पार्षद के कांग्रेस छोड़ने के बाद नगर परिषद के राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में अन्य पार्षदों का रुख और परिषद में समर्थन का गणित अहम हो सकता है। ऐसे में परिषद की आगामी गतिविधियों पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
विधायक नीरज ने कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताते हुए भरोसा जताया कि पार्टी नगर परिषद पर अपना नियंत्रण बरकरार रखेगी। हालांकि, यह स्पष्ट होगा कि आगामी घटनाक्रम में कांग्रेस अपने इस दावे को किस तरह कायम रख पाती है।
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