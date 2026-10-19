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चंबा के ऐतिहासिक चौगान में पहली बार रग्बी ट्रायल, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुने जाएंगे 12 खिलाड़ी
ऐतिहासिक चंबा चौगान में पहली बार रग्बी खेल के चयन ट्रायल आयोजित किए गए। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया। खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।
ट्रायल के आधार पर 12 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित टीम दिल्ली में 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी की जाएगी।
चयन ट्रायल में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनित होने वाले 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।
ऐतिहासिक चौगान में पहली बार रग्बी के चयन ट्रायल आयोजित होने से जिले में इस खेल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन से स्थानीय स्तर पर भी खिलाड़ियों की रग्बी के प्रति रुचि बढ़ सकती है।
अब खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की नजरें चयनित होने वाली टीम पर टिकी हैं, जो दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।
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