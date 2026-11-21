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बिलासपुर: गौरव शर्मा बोले- महंगाई और चिट्टे पर राजनीति करने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात रखे विपक्ष

Krishan Singh

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:57 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:57 PM IST







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कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा ने सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल की ओर से विधानसभा में उठाए गए मुद्दों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसे जनता के मुद्दे मजबूती से उठाने चाहिए, लेकिन बात पूरी तरह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। आधी-अधूरी जानकारी देकर जनता को गुमराह करना उचित नहीं है। ... और पढ़ें

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