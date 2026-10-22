{"_id":"6ad9bd804cfd7d47480c0a4e","slug":"video-bjp-protest-swarghat-congress-government-ten-guarantees-randhir-sharma-bilaspur-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: स्वारघाट में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, दस गारंटियों को लेकर उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने स्वारघाट में धरना-प्रदर्शन कर रोष जताया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से दस गारंटियां पूरी करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन वादों को पूरा करने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। प्रदर्शन में श्री नयना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय जनता से कई बड़े वादे किए गए थे। अब लोग इन गारंटियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दस गारंटियों के नाम पर जनता से समर्थन हासिल किया था, लेकिन अब इन वादों को पूरा करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से जनता को दी गई गारंटियों पर स्थिति स्पष्ट करने और वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की। धरना-प्रदर्शन और रैली के बाद भाजपा नेताओं ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इसके जरिए पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया और अपनी मांगें सामने रखीं। स्वारघाट में हुए इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। पार्टी ने चुनावी गारंटियों को लेकर सरकार को घेरते हुए अपने विरोध को आगे बढ़ाया।

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