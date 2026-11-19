{"_id":"6afebb498c8333d5e906b36b","slug":"video-district-youth-festival-kicks-off-at-mdu-in-rohtak-talent-showcased-around-the-theme-of-de-addiction-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में एमडीयू में जिला युवा महोत्सव का आगाज, नशा मुक्ति थीम पर दिखी प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोहतक में एमडीयू में जिला युवा महोत्सव का आगाज, नशा मुक्ति थीम पर दिखी प्रतिभा
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में वीरवार को जिला युवा महोत्सव-2026 का आगाज हुआ। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय महोत्सव में जिले के स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस बार महोत्सव की थीम नशा मुक्ति रखी गई। विद्यार्थियों ने विभिन्न विधाओं से नशे के दुष्प्रभावों को उजागर किया और समाज को जागरूक किया। पहले दिन नाटक, रागनी, नृत्य और रंगोली प्रतियोगिताएं हुईं। नाटकों में युवाओं ने नशे से टूटते परिवारों और बर्बाद होते भविष्य का जीवंत मंचन किया। रागनी और लोकनृत्य में हरियाणवी संस्कृति के साथ सामाजिक संदेश दिए गए। रंगोली में विद्यार्थियों ने रंगों से नशा मुक्त भारत का चित्रण किया। दर्शकों ने हर प्रस्तुति पर खूब तालियां बजाईं। राजकीय आईटीआई के प्राचार्य राजपाल सिंधु ने बताया कि उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा कि ऐसे मंच युवाओं की प्रतिभा निखारते हैं और सकारात्मक सोच बढ़ाते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।