{"_id":"6afebb498c8333d5e906b36b","slug":"video-district-youth-festival-kicks-off-at-mdu-in-rohtak-talent-showcased-around-the-theme-of-de-addiction-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में एमडीयू में जिला युवा महोत्सव का आगाज, नशा मुक्ति थीम पर दिखी प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में वीरवार को जिला युवा महोत्सव-2026 का आगाज हुआ। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय महोत्सव में जिले के स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस बार महोत्सव की थीम नशा मुक्ति रखी गई। विद्यार्थियों ने विभिन्न विधाओं से नशे के दुष्प्रभावों को उजागर किया और समाज को जागरूक किया। पहले दिन नाटक, रागनी, नृत्य और रंगोली प्रतियोगिताएं हुईं। नाटकों में युवाओं ने नशे से टूटते परिवारों और बर्बाद होते भविष्य का जीवंत मंचन किया। रागनी और लोकनृत्य में हरियाणवी संस्कृति के साथ सामाजिक संदेश दिए गए। रंगोली में विद्यार्थियों ने रंगों से नशा मुक्त भारत का चित्रण किया। दर्शकों ने हर प्रस्तुति पर खूब तालियां बजाईं। राजकीय आईटीआई के प्राचार्य राजपाल सिंधु ने बताया कि उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा कि ऐसे मंच युवाओं की प्रतिभा निखारते हैं और सकारात्मक सोच बढ़ाते हैं।

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