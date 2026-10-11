{"_id":"6acb27d5c771213cae0afdcb","slug":"video-devotees-visited-temples-in-rohtak-on-the-first-day-of-navratri-and-offered-prayers-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में प्रथम नवरात्र में मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु, की पूजा-अर्चना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नवरात्र के प्रथम दिन रविवार को सुबह मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। शहर में प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर में कल सुबह ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए और पूजा अर्चना की। इसके अलावा दुर्गा भवन मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गुफा वाला मंदिर, नंद मंदिर के अलावा गांधी कैंप स्थित माता मंदिर सहित अनेक मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे और माता के जयकारे लगाते हुए विधिवत पूजा अर्चना की।

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