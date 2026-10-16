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पलवल नागरिक अस्पताल: एनएचएम कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन, हर महीने सात तारीख तक वेतन देने की मांग

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST







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पलवल में जिला नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को एनएचएम कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हर महीने सात तारीख तक वेतन देने की मांग की। ... और पढ़ें

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