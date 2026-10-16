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पलवल नागरिक अस्पताल: एनएचएम कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन, हर महीने सात तारीख तक वेतन देने की मांग

Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST
Protest by NHM employees at Palwal Civil Hospital
पलवल में जिला नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को एनएचएम कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हर महीने सात तारीख तक वेतन देने की मांग की।
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