{"_id":"6ac3a8c1f4c8e3eccc0a6ced","slug":"video-four-main-accused-arrested-in-a-case-involving-robbery-abduction-and-life-threatening-attack-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: लूट-अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में चार मुख्य आरोपियों को पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अपहरण, जानलेवा हमला, मारपीट और लूटपाट के मामले में सीआईए स्टाफ होडल ने चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल आई-20 कार, उसकी नंबर प्लेट, हथौड़े और डंडे बरामद किए हैं। इससे पहले पुलिस मामले में एक आरोपी विष्णु को गिरफ्तार कर चुकी है। डीएसपी मुख्यालय नरेंद्र सिंह खटाना ने सोमवार को प्रेसवार्ता में बताया कि 22 सितंबर को गांव करमन निवासी देवीराम ने थाना होडल में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार वह अपने भतीजे चिंटू के साथ बाजार की ओर जा रहा था। अग्रवाल धर्मशाला के पास कुछ लोगों ने हथियार के बल पर चिंटू का अपहरण कर लिया। आरोपी उसे गाड़ियों में ले गए और मारपीट कर मोबाइल फोन व 1500 रुपये लूट लिए। इसके बाद गांव करमन ले जाकर हथौड़े और डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

... और पढ़ें