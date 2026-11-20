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कुरुक्षेत्र में 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच अधिकतम तापमान, सुबह के समय ठंड सुन करने लगी हाथ पांव
जिला भर में ठंड लगातार अपना असर दिखने लगी। पिछले 4 दिन के दौरान ही तापमान 3 डिग्री तक काम हो चुका है। आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। सुबह के समय हल्की धुंध भी छाई रही जिस वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
लगातार बढ़ती ठंड में सुबह के समय हाथ पांव सुन्न होने लगे हैं तो वही विशेषज्ञों का मानना है कि अगले एक सप्ताह के दौरान ठंड और बढ़ जाएगी। उधर वायु गुणवत्ता अभी भी स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हो पा रही है। फिलहाल एक यूआई 180 तक दर्ज किया गया है।
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