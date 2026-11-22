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हादसे के बाद ऑटो स्कॉर्पियो में फंसकर कुछ दूरी तक घिसटता चला गया और उसमें सवार लोग सड़क पर गिर गए। राहगीरों ने घायलों को सरकारी अस्पताल शाहाबाद पहुंचाया, जहां से उन्हें कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया।शामली के गांव कांधला निवासी समीम ने बताया कि 19 नवंबर को उसके मामा के लड़के जमील की शादी कैराना में थी। वह पत्नी शबनम, बेटे मुस्तफा, बेटियों साबिया, साईबा और सिरदोष, शादीशुदा बेटी तईयबा, छह माह की नातिन आफिया और चार वर्षीय बेटे असद के साथ शादी में शामिल होने गया था। इसके लिए उसने पड़ोसी गांव के मौमिन का ऑटो किराये पर लिया था।शादी समारोह के बाद परिवार शाम करीब 4:30 बजे पंजाब के लिए रवाना हुआ। रात करीब 9:45 बजे रतनगढ़ के पास पीछे से आई स्कॉर्पियो ने ऑटो को टक्कर मार दी।गंभीर रूप से घायल आफिया को पहले निजी अस्पताल और फिर आदेश मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घायलों में शबनम, मुस्तफा और साबिया उपचाराधीन हैं। शाहाबाद थाने के एसएचओ सुरेंद्र सिद्दू ने बताया कि हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।