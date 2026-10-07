{"_id":"6ac61b9f1dc0b4f7e60c799a","slug":"video-kurukshetra-cm-nayab-saini-visited-mangoli-jatan-and-expressed-condolences-over-the-demise-of-75-year-old-balak-ram-saini-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र : मंगोली जाटान पहुंचे सीएम नायब सैनी, 75 वर्षीय बालक राम सैनी के निधन पर जताया शोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुक्षेत्र। विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में की शिरकत कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विकसित भारत सेवा संकल्प चौक का किया अनावरण कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार हाथ में मशाल लेकर सेवा ज्योति यात्रा में हुए शामिल सेवा ज्योति यात्रा थीम पार्क से शुरू होकर छठी पातशाही गुरुद्वारा साहिब, रेलवे रोड से होते हुए विकसित भारत सेवा चौक पहुंची यात्रा में पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, वरिष्ठ नेता जयभगवान शर्मा, काईबी के चेयरमैन सुभाष कलसाना, एचएलआरडीसी के चेयरमैन गुरनाम सैनी, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच, 48 कोस विकास कार्यों के निगरानी समिति के अध्यक्ष रविन्द्र सांगवान, जिला परिषद चेयरपर्सन कंवलजीत कौर, जिला अध्यक्ष रमेश सैनी, नगर पालिका चेयरपर्सन माफी ढांडा सहित अन्य गणमान्य रहे मौजूद

... और पढ़ें