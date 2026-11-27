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राष्ट्रीय डेरी मेले में मॉडर्न डेरी के उत्पादों की धूम, शुद्धता बनी लोगों की पहली पसंद
करनाल। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में आयोजित राष्ट्रीय डेरी मेले में मॉडर्न डेरी के उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में मॉडर्न डेरी के देसी घी, पिन्नी, लड्डू और आइसक्रीम की खरीदारी के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे लोग बड़ी संख्या में स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि लोग इन उत्पादों के स्वाद के साथ-साथ इनकी शुद्धता को भी खूब पसंद कर रहे हैं।
मेले में आने वाले लोग अपने परिवारों के लिए देसी घी, पिन्नी और लड्डू खरीद रहे हैं, वहीं आइसक्रीम का स्वाद लेने वालों की भी अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। मॉडर्न डेरी के उत्पादों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी शुद्धता बताई जा रही है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोग भी इन उत्पादों में विशेष रुचि दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय डेरी मेले में मॉडर्न डेरी के स्टॉल पर उमड़ रही भीड़ लोगों के बीच इन उत्पादों की लोकप्रियता को दर्शा रही है।
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