{"_id":"6b0996aff2360cbc760222df","slug":"video-at-the-national-dairy-fair-students-observed-various-breeds-of-livestock-and-gathered-information-about-products-at-the-stalls-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय डेरी मेले में विद्यार्थियों ने देखी पशुओं की विभिन्न नस्लें, स्टॉलों पर उत्पादों की ली जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में आयोजित राष्ट्रीय डेरी मेले में शुक्रवार को विद्यार्थियों की खूब चहल-पहल देखने को मिली। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ मेले में पहुंचे। विद्यार्थियों ने यहां प्रदर्शित गाय, भैंस, बकरा और बकरियों की विभिन्न नस्लों को नजदीक से देखा और उनके बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मेले में लगाई गई विभिन्न स्टॉलों पर डेरी उत्पादों, आधुनिक डेरी तकनीकों और पशुपालन से जुड़ी जानकारियों में भी रुचि दिखाई। विद्यार्थियों ने स्टॉलों पर उपलब्ध उत्पादों को देखा और उनके बारे में जानकारी ली। पशुओं की अलग-अलग नस्लों और डेरी क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को देखकर विद्यार्थी काफी उत्साहित नजर आए। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को मेले के माध्यम से पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और डेरी व्यवसाय की उपयोगिता के बारे में बताया। विद्यार्थियों ने मेले का खूब आनंद लिया।

... और पढ़ें