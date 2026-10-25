{"_id":"6adda0d4e0560b7a740ae7bb","slug":"video-atul-maheshwari-examination-held-in-kaithal-enthusiasm-seen-among-children-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैथल में अतुल माहेश्वरी परीक्षा, बच्चों में दिखा उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कैथल में अतुल माहेश्वरी परीक्षा, बच्चों में दिखा उत्साह
कैथल में रविवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जखोली अड्डा में अतुल माहेश्वरी परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 400 छात्र-छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई, जबकि विद्यार्थी सुबह 10 बजे से ही केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए थे।
परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही विद्यार्थियों की आवाजाही बनी रही। परीक्षा में शामिल होने पहुंचे छात्र-छात्राओं में उत्साह नजर आया। विद्यार्थी निर्धारित समय से पहले ही केंद्र पर पहुंच गए, ताकि परीक्षा से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर समय पर परीक्षा में शामिल हो सकें।
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जखोली अड्डा में परीक्षा के आयोजन को लेकर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में भी रुचि दिखाई दी। करीब 400 विद्यार्थियों के पहुंचने से परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही गतिविधियां बनी रहीं। केंद्र पर पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से गश्त करती रही
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।