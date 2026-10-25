{"_id":"6adda0d4e0560b7a740ae7bb","slug":"video-atul-maheshwari-examination-held-in-kaithal-enthusiasm-seen-among-children-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैथल में अतुल माहेश्वरी परीक्षा, बच्चों में दिखा उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैथल में रविवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जखोली अड्डा में अतुल माहेश्वरी परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 400 छात्र-छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई, जबकि विद्यार्थी सुबह 10 बजे से ही केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए थे। परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही विद्यार्थियों की आवाजाही बनी रही। परीक्षा में शामिल होने पहुंचे छात्र-छात्राओं में उत्साह नजर आया। विद्यार्थी निर्धारित समय से पहले ही केंद्र पर पहुंच गए, ताकि परीक्षा से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर समय पर परीक्षा में शामिल हो सकें। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जखोली अड्डा में परीक्षा के आयोजन को लेकर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में भी रुचि दिखाई दी। करीब 400 विद्यार्थियों के पहुंचने से परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही गतिविधियां बनी रहीं। केंद्र पर पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से गश्त करती रही

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