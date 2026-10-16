फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   In the 'Seva Sankalp Abhiyan' (Service Commitment Campaign), 5,100 students formed a human chain, conveying a message of environmental conservation and Indian culture.

सेवा संकल्प अभियान में 5100 विद्यार्थियों ने बनाई मानव श्रृंखला, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति का दिया संदेश

Fri, 16 Oct 2026 07:10 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:10 PM IST
In the 'Seva Sankalp Abhiyan' (Service Commitment Campaign), 5,100 students formed a human chain, conveying a message of environmental conservation and Indian culture.
झज्जर। सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को झज्जर के दिल्ली रोड स्थित क्रिकेट स्टेडियम में 5100 विद्यार्थियों ने भव्य मानव श्रृंखला बनाकर विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने का संदेश दिया। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सामाजिक एकजुटता, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प प्रदर्शित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, डीसी वर्षा खांगवाल, जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि, संजय कबलाना, आनंद सागर व मनीष बंसल मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अनुशासित ढंग से मानव श्रृंखला बनाकर सामूहिक एकजुटता और राष्ट्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनमें सामाजिक जिम्मेदारी, अनुशासन और सामूहिक प्रयासों की भावना को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में मानव रंगोली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के अनुकूल संसाधनों के उपयोग और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। रंगोली में विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक और जिला परियोजना समन्वयक अनिल शर्मा ने ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में रचनात्मकता, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नशा तस्करों की संपत्ति पर ऊना पुलिस का शिकंजा, 1.57 करोड़ की प्रॉपर्टी निशाने पर

una police drug trafficking financial investigation assets
Una
16 Oct 2026

चंबा: कुलदीप पठानिया बोले हर्ष महाजन के आरोप निराधार, राजनीति में भाषा की मर्यादा रखें

kuldeep pathania harsh mahajan political statements himachal rights
Chamba
16 Oct 2026

हरियाणा को स्वीडन से मिले चार हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

Haryana receives investment proposals worth four thousand crore rupees from Sweden
Chandigarh-Haryana
16 Oct 2026

VIDEO: एसएन और जिला अस्पताल में दवाओं का टोटा, मरीजों की जेब पर पड़ रहा बोझ; बाजार से खरीद रहे दवाएं

Agra Government Hospitals Face Medicine Shortage, Patients Forced to Buy Drugs Outside
Agra
16 Oct 2026

VIDEO: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल...पर्चा हाथ में, डॉक्टर गायब! आगरा के अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे मरीज

NHM Staff Strike Disrupts Healthcare Services in Agra, Patients Struggle for Treatment
Agra
16 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: कैसा होगा शिवाजी म्यूजियम? सनातन का वैभव और शौर्य की ऐसी गाथा; देखें वीडियो

CM Yogi to Inspect Agra's Shivaji Museum, Featuring 7D Theatre and Seven Galleries
Agra
16 Oct 2026

अमित कश्यप हत्याकांड: मां बोलीं- फांसी की सजा नहीं मिली तो जाएंगे हाईकोर्ट, जैसे मेरे बेटे को मारा, आरोपियों को वैसी ही सजा मिले

Amit Kashyap Murder Case: Mother Seeks Death Penalty for Accused, Says She Will Move High Court if Needed
Meerut
16 Oct 2026
विज्ञापन

CCSU में सर सैयद पर सेमिनार, आफाक खान बोले- उन्हें फिर से पढ़ने की जरूरत, शिक्षा और साहित्यिक चेतना पर हुई चर्चा

CCSU Meerut Holds Seminar on Sir Syed Ahmad Khan, Afaq Khan Calls for Revisiting His Ideas
Meerut
16 Oct 2026

मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, ट्रैक्टर रोकने पर पुलिस से नोकझोंक, एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने के आरोप पर एसपी सिटी ने लगाई फटकार

Meerut: Farmers Clash Verbally with Police at Collectorate, Allegation of ASP Being Pushed During Protest
Meerut
16 Oct 2026

भारत स्वस्तिक यात्रा झांसी पहुंची, क्राफ्ट मेला मैदान में श्रीरामकथा में प्रवचन देते मोरारी बापू

Morari Bapu’s ‘Bharat Swastik Yatra’ has reached Jhansi
Jhansi
16 Oct 2026

VIDEO: खेरागढ़ में आशा,संगिनियों की हड़ताल जारी, टीकाकरण ठप

Strike by ASHA workers and facilitators continues in Kheragarh; vaccination drive comes to a halt.
Agra
16 Oct 2026

VIDEO: बारिश से मंडी में बहा किसानों-आढ़तियों का धान

Rain washes away farmers' and traders' paddy at the mandi (market yard)
Mathura
16 Oct 2026

VIDEO: अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च

Congress held a candlelight march to seek justice for Ankita Bhandari.
Mathura
16 Oct 2026

VIDEO: एटा के सकीट नगर के डीएवी इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन

'Mission Shakti' program organized at DAV Inter College in Sakit town, Etah
Etah
16 Oct 2026

VIDEO: बोलेरो पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, घसीटते हुए ले गई दूर

Motorcyclist killed after being struck by a Bolero pickup; the vehicle dragged him some distance.
Mathura
16 Oct 2026

VIDEO: एनएसयूआई के छात्र संवाद प्रारंभ 26 में शिक्षा, रोजगार और राष्ट्र निर्माण पर हुआ मंथन

Discussions on education, employment, and nation-building took place at the 'NSUI Student Dialogue 26' event.
Mathura
16 Oct 2026

VIDEO: खेतों में पसीना बहाया, मंडी में बारिश ने रुलाया

Sweated in the fields, rain made the market cry
Mathura
16 Oct 2026

VIDEO: बैंड-बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ निकलेगी श्रीराम विवाह शोभायात्रा

Shri Ram Vivah procession will be taken out with bands and attractive tableaux.
Mainpuri
16 Oct 2026

VIDEO: मथुरा आईं करिश्मा ठाकुर...पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोलीं- वोट चोरी से लोकतंत्र की हत्या

Karishma Thakur Targets PM Modi at NSUI Student Dialogue in Mathura
Mathura
16 Oct 2026

सीजेपी प्रदर्शन का असर: कनॉट प्लेस सी ब्लॉक की पार्किंग खाली, आम दिनों में नहीं मिलता स्पेस

Connaught Place C-Block parking is empty
Delhi
16 Oct 2026

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से मारपीट और युवतियों को कार से मारी टक्कर, वीडियो वायरल

Professor assaulted at Kurukshetra University; young women hit by a car video goes viral
Kurukshetra
16 Oct 2026

दुकानदार बोले- खत्म हुआ कारोबार, लोगों ने कहा-माहौल इस तरह का कि आने से लग रहा डर; कनॉट प्लेस में बातचीत

Public reaction in Connaught Place regarding the CJP protest
Delhi
16 Oct 2026

उरई: शमशान घाट का रास्ता खराब, शव सड़क पर रख ग्रामीणों ने लगाया जाम

Orai Road to cremation ground in poor condition villagers block road after placing a body on it
Jalaun
16 Oct 2026

अमित कश्यप हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए रविता-अमरदीप, एडीजीसी बोलीं- रविता को पछतावा नहीं, मां ने की फांसी की मांग

Amit Kashyap Murder Case: Ravita and Amardeep Appear via Video Conferencing, Victim’s Mother Seeks Death Penalty
Meerut
16 Oct 2026

कानपुर: ठंड की दस्तक के साथ सक्रिय हुए चोर, एक ही रात में दो बड़ी वारदातें

Kanpur Thieves become active with the onset of winter two major incidents in a single night
Kanpur
16 Oct 2026

जम्मू-कश्मीर: सोनमर्ग में दिखा हिमालयन ब्राउन बियर, दहशत में स्थानीय लोग; वन्यजीव विभाग से कार्रवाई की मांग

Himalayan Brown Bear Sightings in Sonamarg; Locals Urges Wildlife Department to Take Immediate Action
Jammu and Kashmir
16 Oct 2026

जम्मू-कश्मीर: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने किया गांदरबल का दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा के साथ खीर भवानी मंदिर में टेका माथा

Deputy CM Surinder Choudhary Visits Ganderbal, Reviews Development Works
Jammu and Kashmir
16 Oct 2026

जम्मू-कश्मीर: 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आगाज, उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में दिखाई हरी झंडी

70th National School Games begin; Omar Abdullah flags off the event in Ganderbal
Jammu and Kashmir
16 Oct 2026

जम्मू: राजोरी-कोटरंका मार्ग पर बाइक और जेसीबी की भीषण टक्कर, दो युवक गंभीर घायल; एक का पैर कटा

Two Youth Seriously Injured in Rajouri–Kotranka Road Accident; One Suffers Leg Amputation.
Jammu and Kashmir
16 Oct 2026

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामला: सीआर पद से बर्खास्त, नौ प्रशिक्षु दो सप्ताह के लिए निलंबित

hamirpur medical college ragging case cr removed nine mbbs trainees suspended
Hamirpur (Himachal)
16 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed