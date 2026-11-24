{"_id":"6b052c05b73690dc8a09f6a7","slug":"video-fresh-dispute-on-the-cloth-market-slip-road-in-hisar-former-minister-also-raises-questions-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार में क्लॉथ मार्केट स्लिप रोड पर फिर विवाद, पूर्व मंत्री ने भी उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरवाला चुंगी से बस अड्डे तक सड़क को चौड़ा करने तथा जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सोमवार को क्लॉथ मार्केट स्लिप रोड पर काम शुरु हो गया। तुलसी चौक के पास प्रस्तावित इस स्लिप रोड की चौड़ाई को लेकर विवाद हो गया है।रोडवेज यूनियन ने सड़क की चौड़ाई 11-12 फीट रखने को लेकर विरोध जता दिया है। रोडवेज यूनियन ने चौड़ाई कम होने पर होने पर प्रदर्शन का एलान किया है। रोडवेज चालकों ने कहा कि अगर रोड संकरा होगा तो बसें उसमें फस जाएंगी । रोडवेज यूनियन प्रधान संदीप जैनवास ने कहा कि रोड़ 20 से 25फीट चौड़ा होना चाहिए।पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने भी सड़क की कम चौड़ाई पर सवाल उठाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने बस अड्डे के पास लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए दो स्लिप रोड बनाने का प्रस्ताव दिया था। जिसमें एक स्लिप रोड बस नागरिक अस्पताल की ओर तथा दूसरा क्लॉथ मार्केट की ओर बनाया जाना था। नागरिक अस्पताल की ओर का स्लिप रोड बन कर तैयार हो चुका है। क्लॉथ मार्केट केस्लिप रोड़ के निर्माण को लेकर व्यापारी अड़ गए थे। विधायक सावित्री जिदंल भी उनके समर्थन में आई थी। बाद में मंत्री रणबीर गंगवा ने मौके पर जाकर व्यापारियों को 11-12 फीट चौड़ी सड़क पर सहमति दी थी। इस सहमति के बाद सोमवार को यहां दीवार तोड़ कर काम शुरु करा दिया गया। अब सड़क की चौड़ाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रोडवेज यूनियन ने सड़क की 11-12 फीट की चाैड़ाई को कम बताते हुए इसे कम से कम 20 से 25फीट रखने की मांग की उठाई है। ऐसा न होने पर यूनियन ने प्रदर्शन का एलान भी किया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि एक व्यक्ति की राजनीति के कारण यह विवाद हो रहा है। यहां पीडब्ल्यूडी की पूरी जमीन का उपयोग करते हुए तथा जरूरत पड़ने पर मार्केट की जमीन को लेकर पूरी चौड़ाई से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व मंत्री ने भी उठाए सवाल... पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने भी सड़क की चौड़ाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए जिससे इसका पूरा फायदा मिले। उन्होंने डिवाइडर को पतला करने तथा लाल किले को यहां से हटाने को लेकर भी सवाल उठाए। डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि हमें अपने स्वार्थ की बजाए पूरे शहर का फायदा देखना चाहिए। मैंने बस अड्डा शिफ्ट कराने के लिए भी पूरी योजना तैयार करा दी थी। तब भी कुछ लोगों न अडंगा लगाया था। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी वजह से पूरा शहर तंग हो रहा है। बस अड्डा यहां से शिफ्ट होने के बाद किसी के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्लिप रोड को लेकर हमने सहमति बनाई है। क्लॉथ मार्केट की दीवार को तोड़ कर काम शुरु कर दिया गया है। लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। अगर सड़क की चौड़ाई कम रही तो दूसरी ओर इसको बढ़ाया जा सकता है। इंजीनियरिंग विंग इस पर काम कर रही है। रणबीर गंगवा, मंत्री, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा बरवाला चुंगी पर स्लिप रोड का काम शुरु हो गया है। यहां पड़ाव चौक की ओर से बस अड्डे की ओर आने वाले वाहनों को फायदा होगा। ऐसे वाहन चालकों को ऑटो मार्केट की ओर से स्लिप रोड दिया जाएगा। ऐसा होने से वाहन चालकों को चौक पर नहीं रुकना पड़ेगा।

... और पढ़ें