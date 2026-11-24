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Miscreants arrived at a grocery store under the pretext of making a purchase, then snatched a gold earring from an elderly woman and fled.
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किराना दुकान पर सामान लेने के बहाने पहुंचे बदमाश, बुजुर्ग महिला की सोने की बालियां झपटकर फरार
फतेहाबाद। शहर के विचार आश्रम मंदिर रोड पर बाइक सवार दो बदमाशों ने किराना दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां झपट लीं और फरार हो गए। आरोपी सामान खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे थे। वारदात के दौरान महिला ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को धक्का देकर नीचे गिरा भी दिया, लेकिन वह तुरंत उठकर अपने साथी की बाइक पर बैठकर भाग निकला। बालियों का वजन करीब आठ ग्राम से एक तोले के बीच बताया जा रहा है। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है।
बुजुर्ग महिला कैलाश रानी ने बताया कि वह दुकान पर मौजूद थी। इसी दौरान दो युवक बाइक पर वहां पहुंचे। इनमें से एक युवक सामान लेने के बहाने दुकान पर आया और मौका पाकर महिला की बाजू मरोड़ते हुए उसके कानों से सोने की बालियां झपट लीं। महिला ने विरोध करते हुए आरोपी को धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। हालांकि, उसका दूसरा साथी बाइक स्टार्ट किए खड़ा था। आरोपी उठकर तुरंत बाइक पर बैठा और दोनों मौके से फरार हो गए।
महिला के शोर मचाने पर सामने दुकान पर मौजूद खजान सिंह डंडा लेकर बदमाशों के पीछे दौड़ा। उसने इलेक्ट्रिक स्कूटी से रतिया चुंगी की तरफ उनका पीछा भी किया, लेकिन तेज रफ्तार बाइक होने के कारण बदमाश हाथ नहीं आए।
सूचना मिलने के करीब पांच से सात मिनट में डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बिना नकाब के थे। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी शहर में बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हमला करने और सोने के आभूषण छीनने की वारदात हो चुकी है। उस मामले में पुलिस ने आरोपियों को बाद में पकड़ लिया था।
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