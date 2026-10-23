{"_id":"6adb3a1535e95b9c720247b4","slug":"video-electricity-corporation-employees-strike-against-privatization-continues-for-the-second-day-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"निजीकरण के विरोध में बिजली निगम कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। निजीकरण के विरोध में बिजली निगम के कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली निगम के रतिया एसडीओ ने बताया कि फिलहाल क्षेत्र के करीब 120 गांवों में बिजली आपूर्ति बंद है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों और शर्तों को नहीं माना जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रखी जाएगी।

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