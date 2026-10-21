चरखी-दादरी में बाल महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति के रंगों ने मोहा मन, बच्चों ने बिखेरी प्रतिभा

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शहर के मेजबान चौक के समीप स्थित बाल भवन में चार दिवसीय जिला स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त मंदीप कौर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। महोत्सव के दौरान विभिन्न विद्यालयों से पहुंची प्रतिभागी टीमों ने अपनी कला और हुनर का शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने हरियाणवी लोक संस्कृति की जीवंत झलक पेश की। कार्यक्रम में हरियाणवी एकल नृत्य, एकल नृत्य, समूह नृत्य और नाटकों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। प्रतिभागियों ने मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हरियाणवी नृत्य प्रस्तुतियों में प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति और लोक कलाओं की छाप देखने को मिली, वहीं समूह नृत्य में बच्चों के आपसी तालमेल और आकर्षक भाव-भंगिमाओं ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। नाटकों के माध्यम से भी प्रतिभागियों ने अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। महोत्सव में बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने आयोजन को जीवंत बना दिया। मंच पर प्रस्तुतियों के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस प्रकार के आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। जिला स्तरीय बाल महोत्सव का उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने और उन्हें अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।

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