{"_id":"6b05214896e2fa9017028b5b","slug":"video-rising-air-pollution-levels-in-bhiwani-serious-impact-on-health-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर, स्वास्थ्य पर गंभीर असर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। दिवाली के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आंखों में जलन, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर सिंह शांडिल्य के अनुसार, वायु प्रदूषण न केवल सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ाता है, बल्कि लोगों की जीवन प्रत्याशा और दैनिक कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह स्थिति काफी घातक साबित हो रही है, जिससे बच्चे के पूर्ण विकास में बाधा आ रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, लालिमा, खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण आम हो गए हैं। अस्थमा और सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) से पीड़ित मरीजों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। गंभीर मामलों में मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है, जिसका असर उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। डॉ. शांडिल्य ने बताया कि वायु प्रदूषण के लिए मानवीय गतिविधियां काफी हद तक जिम्मेदार हैं। धूल उड़ाना, कूड़ा जलाना और अन्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां हवा को दूषित करती हैं। प्रदूषित हवा में मौजूद हानिकारक तत्व शरीर को प्रभावित करते हैं, जिससे थकान, सुस्ती और दैनिक गतिविधियों की क्षमता कम हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, प्रदूषण बढ़ने पर सबसे अधिक परेशानी सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों, टीबी, सीओपीडी और अस्थमा के मरीजों, डायबिटीज तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को होती है। इसके अलावा, पांच साल तक के छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भी प्रदूषण से बचाने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि इन समूहों में बीमारी बढ़ने और अस्पताल में भर्ती होने का खतरा अधिक रहता है।

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