Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Bhiwani News
›
Education Minister Mahipal Dhanda said in Bhiwani: Today, India enjoys better political relations with other countries globally.
{"_id":"6aab98483ba6bd19ca03a2b6","slug":"video-education-minister-mahipal-dhanda-said-in-bhiwani-today-india-enjoys-better-political-relations-with-other-countries-globally-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में शिक्षामंत्री महीपाल ढांड़ा बोले: आज विश्व में भारत के दूसरे देशों से अच्छे राजनीतिक संबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भिवानी में शिक्षामंत्री महीपाल ढांड़ा बोले: आज विश्व में भारत के दूसरे देशों से अच्छे राजनीतिक संबंध
भिवानी पहुंचे प्रदेश के शिक्षामंत्री महीपाल ढांडा ने मीडिया के समक्ष कहा कि राहुल गांधी का वक्त था जब हमेरिका जैसा कहते थे वैसा करते थे, आज का भारत ऐसा नहीं करता। आज विश्व भर में भारत के दूसरे देशों से अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। कई देशों के आपस में युद्ध हुए मगर भारत की रानीतिक नीति पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ी।
आज भारत किसी के दबाव में नहीं हैं। वीरवार को शिक्षामंत्री सेवा संकल्प अभियान के तहत भिवानी में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सालों तक देश की सेवा की वे खुद को प्रधान सेवक की भूमिका में काम कर रहे हैं, इसी तरह प्रदेश और देश की जनता उनका जन्म दिवस मना रही है। उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब देते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।