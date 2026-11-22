{"_id":"6b02778d108a2166a4016844","slug":"video-ambalas-mahesh-nagar-resonates-with-chants-of-waheguru-as-a-sanjhi-prabhatferi-morning-devotional-procession-takes-place-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाहेगुरु के जयघोष से गूंजा अंबाला महेशनगर, निकली सांझी प्रभातफेरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में महेशनगर क्षेत्र में भव्य सांझी प्रभातफेरी निकाली गई। इसमें क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गुरुद्वारों की संगत ने उत्साह व श्रद्धा के साथ भाग लिया। सुबह 5:30 बजे विभिन्न गुरुद्वारों से निकली प्रभातफेरियां महेशनगर चौक पर एकत्रित हुईं। यहां से सभी जत्थों ने सामूहिक रूप से वाहेगुरु नाम का सिमरण करते हुए गोबिंद नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में गुरुबाणी कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। गुरुद्वारा साहिब पहुंचने पर संगत का फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया। सरबत के भले की अरदास उपरांत प्रधान हरबंस सिंह सिद्धू ने सभी गुरुद्वारा प्रबंधकों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। अंत में संगत के बीच प्रेमभाव से अटूट लंगर बरताया गया।

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