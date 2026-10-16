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गोरखपुर: विकास भवन में डीपीआरओ और जिला पूर्ति कार्यालय का कमिश्नर ने किया निरीक्षण

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 02:06 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 02:06 PM IST







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गोरखपुर में कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने विकास भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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