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गोरखपुर: मतदान केंद्र परिसर में सपा प्रत्याशी के बयान देने पर हंगामा, भाजपा समर्थकों से हुई नोकझोंक

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:20 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:20 AM IST







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मतदान केंद्र परिसर के अंदर सपा प्रत्याशी के बाइट देने पर भाजपा मंडल प्रभारी आशीष गुप्ता ने विरोध जताया। इसी बात को लेकर सपा प्रत्याशी के पक्ष और भाजपा समर्थकों के बीच नोकझोंक हो गई। ... और पढ़ें

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