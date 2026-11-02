गोरखपुर: सैथवार मल्ल महासभा के महोत्सव में उमड़े हजारों लोग

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गोरखपुर में सैथवार मल्ल महासभा की ओर से क्षेत्रीय विकास एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सामाजिक एकजुटता, शिक्षा और छात्रावास निर्माण के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। साथ ही वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई।

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