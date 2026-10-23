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गोरखपुर: एलपीएम पब्लिक स्कूल की शिक्षिकाओं ने पहली बार किया मतदान

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:56 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:56 PM IST

गोला बाजार स्थित एलपीएम पब्लिक स्कूल की शिक्षिकाओं ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में पहली बार मतदान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान उनके लिए अहम मुद्दा है और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ... और पढ़ें

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