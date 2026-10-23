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गोरखपुर: गोला में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए लगी लंबी कतार

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:52 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:52 PM IST

गोरखपुर के गोला में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर शिक्षक मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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