{"_id":"6acf4ba85377bc08b40be804","slug":"video-lack-of-basic-facilities-at-amravati-nikunj-apartment-raises-concerns-over-vehicle-safety-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला अपना अपार्टमेंट अभियान: अमरावती निकुंज अपार्टमेंट में सुविधाओं का अभाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर के तारामंडल स्थित अमरावती निकुंज अपार्टमेंट में बुनियादी सुविधाओं की कमी से 57 फ्लैटों में रहने वाले करीब 160 लोग परेशान हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से महंगी गाड़ियां धूप और बारिश में खुले में खड़ी रहती हैं। वहीं, शुद्ध पेयजल, कम्युनिटी हॉल और पर्याप्त रोशनी की सुविधा भी नहीं है।

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