अमर उजाला अपार्टमेंट अभियान: आश्रय अपार्टमेंट में पांच राज्यों के 410 लोग पेश कर रहे भाईचारे की मिसाल

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गोरखपुर के आश्रय अपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार के लोग मिल-जुलकर रहते हैं। यहां 80 फ्लैटों में करीब 410 लोगों का बसेरा है। अलग-अलग संस्कृति और रहन-सहन के बावजूद निवासी त्योहारों की खुशियां साझा करने से लेकर मुश्किल वक्त में एक-दूसरे का साथ निभाने तक, हर मौके पर एकजुट नजर आते हैं। आपसी सहयोग, परंपराओं के सम्मान और सौहार्द ने इस अपार्टमेंट को भाईचारे की मिसाल बना दिया है।

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