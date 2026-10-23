गोरखपुर: आर्य नगर में राम-भरत मिलाप पर निकली शोभायात्रा

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श्री श्री रामलीला समिति, आर्य नगर की ओर से आयोजित भगवान राम-भरत मिलाप के दौरान शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में शामिल आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धार्मिक माहौल भक्तिमय बना रहा।

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