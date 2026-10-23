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शिक्षक एमएलसी चुनाव: गोरखपुर डीएम दीपक मीणा ने डीडीयू केंद्र का किया निरीक्षण

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 08:41 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 08:41 AM IST







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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने डीडीयू स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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