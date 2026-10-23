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शिक्षक एमएलसी चुनाव: गोरखपुर में मतदान जारी, अपने मुद्दों और उम्मीदों के साथ वोट डाल रहे शिक्षक

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:20 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:20 PM IST







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गोरखपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर शिक्षकों में उत्साह है। मतदान केंद्रों पर पहुंचकर शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन समेत कई मुद्दे अहम हैं। जानिए, चुनाव को लेकर शिक्षकों की क्या उम्मीदें हैं और उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। ... और पढ़ें

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