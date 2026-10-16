गोरखपुर: डीडीयू में एबीवीपी ने निकाला मार्च

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), गोरक्ष प्रांत की ओर से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ‘अराजकता रोको, लोकतंत्र अपनाओ’ अभियान के तहत प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे कार्यकर्ताओं ने दीक्षा भवन से छात्रसंघ चौराहे तक मार्च निकाला।

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