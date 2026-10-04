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महिला ने कार से बुजुर्ग दंपती को मारी टक्कर, कीर्ति नगर हादसे का वीडियो आया सामने

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 04 Oct 2026 12:55 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 12:55 PM IST







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दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में 2 अक्टूबर को आर्य समाज मंदिर के पास तेज रफ्तार क्रेटा कार ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मार दी। ... और पढ़ें

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