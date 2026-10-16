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कनॉट प्लेस में दो धड़ों में बंटे प्रदर्शनकारी: एक तरफ इस्तीफे की मांग, दूसरी ओर लगे ‘मोदी-मोदी’ के नारे

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 16 Oct 2026 06:48 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 06:48 PM IST







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कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में एक तरफ सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं, दूसरी तरफ कनॉट प्लेस के व्यापारी सरकार के समर्थन में उतरे और दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान व्यापारियों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे भी लगाए। ... और पढ़ें

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