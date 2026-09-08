चोरी हुई फॉर्च्यूनर राजस्थान से बरामद

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हरिनगर इलाके से चोरी हुई टोयोटा फॉर्च्यूनर को पश्चिमी जिले की वाहन चोरी निरोधक शाखा ने राजस्थान के चूरू जिले से बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने सहयोगी के साथ मिलकर चोरी की कार को दिल्ली से राजस्थान पहुंचाकर सुनसान जगह पर छिपा दिया था। पहचान छिपाने के लिए कार पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगा दी गई थी।

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