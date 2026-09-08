सत्य निकेतन हादसा: सनोज कासगंज से गिरफ्तार; मालिकों को पता था नींव अतिरिक्त भार नहीं सह सकती? पुलिस ने बताया

पुलिस का आरोप है कि मालिकों को पता था कि मौजूदा बिल्डिंग की नींव अतिरिक्त भार नहीं सह सकती। जांच में बिल्डिंग में रहने वालों के साथ किए गए कथित रेंट एग्रीमेंट (किरायेदारी समझौते) की भी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि पीजी चलाने वाले किरायेदार को होने वाले किसी भी "जान-माल के नुकसान या जोखिम" के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि हॉस्टल प्रशासन ऐसी स्थितियों में व्यक्तिगत चोट, सामान के नुकसान या बर्बादी के लिए मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उनके नियंत्रण से बाहर हों, जैसे कि सीलिंग, आग, भूकंप, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाएं।