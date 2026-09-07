कौशल विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, बसों की कमी से नाराजगी

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पलवल दूधौला स्थित कौशल विश्वविद्यालय के लिए बसों की संख्या कम होने की वजह से विद्यार्थियों ने सोमवार की सुबह बल्लभगढ़ बस डिपो में किया विरोध प्रदर्शन। विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से तीसरी बस चलाने के लिए भेजा गया है पत्र, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शुरू नहीं की गई है बस।

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