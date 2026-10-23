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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: अशोक रोड पर प्रदर्शन, बस की छत पर चढ़कर विरोध जताते दिखे प्रदर्शनकारी

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:01 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:01 PM IST







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नई दिल्ली स्थित अशोक रोड पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर वामपंथी दलों और छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बस की छत पर चढ़कर विरोध जताते हुए नजर आए। ... और पढ़ें

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