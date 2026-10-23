दिल्ली: मतदाता सूची के एसआईआर के विरोध में मार्च, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया

राष्ट्रीय राजधानी में 'एसआईआर के खिलाफ मार्च' के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यह मार्च मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में भारत निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। उन पर मतदाताओं के कथित विलोपन का आरोप लगाया गया।

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नारों में "ज्ञानेश कुमार, इस्तीफा दो" और "वोट चोरी बर्दाश्त नहीं" जैसे शब्द शामिल थे। इस प्रदर्शन में वरिष्ठ सीपीआई(एम) नेता वृंदा करात भी शामिल हुईं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एआईडीएसओ) के सदस्य भी मौजूद थे। यह मार्च गोल डाक खाना के पास, कालीबाड़ी मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग के चौराहे से शुरू होकर निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था।