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दिल्ली के तीन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल: बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने संभाला मोर्चा, खाली कराए गए परिसर

Fri, 23 Oct 2026 02:06 PM IST
Rahul Kumar Tiwari आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 23 Oct 2026 02:06 PM IST
सार

दिल्ली के तीन स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। इसके बाद स्कूलों को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया गया। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। 

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Search underway following bomb threats sent via email to three Delhi schools
अमृतसर में बम की धमकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के तीन स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। इसके बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों द्वारा यह जानकारी साझा की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

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धमकी भरे ईमेल लोदी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय, रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल और मयूर विहार स्थित सलवान पब्लिक स्कूल को मिले। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।
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दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि धमकी की सूचना मिलने के बाद टीमों को स्कूलों में भेजा गया। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसरों को खाली करा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल परिसरों में बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड, अग्निशमन विभाग और पुलिसकर्मी तलाशी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

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